585 кг раздельно собранных отходов: Сбербанк и ЭкоВоз подвели первые итоги работы совместного проекта

"Экомобиль" стартовал в Самаре 15 марта этого года при поддержке Самарского отделения Сбербанка и ГК "ЭкоВоз". За первую неделю реализации проекта всего было собрано около 585 кг раздельно собранных отходов. Вне установленного маршрута "Экомобиль" побывал на площадках 11 самарских школ, где было собрано около 198 кг ПЭТ и 145 кг крышечек для проекта "Крышки-Неваляшки".

Все собранное сырье отправится на переработку и безопасную утилизацию. Большая часть будет перерабатываться на собственном мусороперерабатывающем комплексе ГК "ЭкоВоз", а опасные отходы компания отправит на специализированные предприятия. Таким образом, эти виды отходов не будут лежать на полигонах, нанося существенный вред экологии.

"Сегодня соответствие целям устойчивого развития по снижению воздействия на окружающую среду и принципы ответственного ресурсопотребления постепенно становятся приоритетными как для компаний в нашем регионе, так и для жителей Самары в частности. Например, в аппарате Самарского отделения Сбербанка уже несколько лет по инициативе сотрудников установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов. Надеемся, что проект "Экомобиль" позволит вовлечь еще больше жителей нашего города в процесс сокращения объемов отходов и потребляемых ресурсов, а также позволит следовать принципам экологически ответственного поведения", — прокомментировал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Проект "Экомобиль" мы реализуем в Тольятти уже на протяжении 5 лет и с каждым годом он становится все более популярным у горожан. Благодаря нашему партнеру и единомышленнику ПАО Сбербанк жители Самары, которым небезразлична тема экологии, тоже могут принять участие в раздельном сборе отходов и стать осознанными потребителями. Компания "ЭкоВоз" активно занимается экологическим просвещением населения, у нас много проектов со школьниками и дошкольниками Самарской области. Приятно, что другие организации тоже включаются в эту работу", — отметил генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков.

После недельного тестирования для удобства жителей города изменены некоторые адреса остановок в маршруте:

ул. Ново-Садовая, 347А заменена на ул. Солнечная, 13А;

пр. Кирова, 326А заменена на Проспект Кирова, 314;

ул. Стара-Загора, 56 заменена на ул. Димитрова, 108;

ул. Тухачевского, 92 заменена на ул. Гагарина, 19;

ул. Д. Донского, 13 заменена на ул. Осетинская, 10.

Что можно сдать в "Экомобиль"?

Опасные отходы:

Лампы энергосберегающие, градусники (разбитые принимаются в герметичной стеклянной банке с водой), батарейки, оргтехнику (компьютеры, принтеры, телефоны, бытовая техника).

Вторичное сырье:

Пластик, алюминий, стекло, макулатура, негабаритный металл, крышечки для благотворительного проекта "Крышки-Неваляшки".