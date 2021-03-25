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Общество

Самарцев предупредили о сбое при оплате картой "МИР" проезда в общественном транспорте

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары предупредила самарцев, что в приеме банковских карт платежной системы "МИР" обнаружен сбой при оплате проезда в общественном транспорте "по независящим от оператора причинам". Информацию об этом власти города опубликовали в Twitter.

"Для оплаты проезда в общественном транспорте рекомендуется воспользоваться транспортными картами", — прокомментировали в администрации и уточнили, что дополнительную информацию по оплате картой "МИР" можно получить по горячей линии: 8 (800) 100-54-64 (бесплатно для звонков по России) или по номеру единого оператора электронного проездного "Объединенная транспортная карта" по Самарской области: 8 (800) 700-74-99.

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