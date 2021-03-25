Самарцев предупредили о сбое при оплате картой "МИР" проезда в общественном транспорте

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Администрация Самары предупредила самарцев, что в приеме банковских карт платежной системы "МИР" обнаружен сбой при оплате проезда в общественном транспорте "по независящим от оператора причинам". Информацию об этом власти города опубликовали в Twitter.