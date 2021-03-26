Синоптики Самары прогнозируют в выходные плюсовую температуру и снег

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области в дневные часы плюсовую температуру. Ночью местами до до -11°С.

В пятницу, 26 марта, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +2...+7 °C.

В субботу, 27 марта, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами до -11°. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха +1...+6 °C.

В воскресенье, 28 марта, ночью облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами до -11°. Днем облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...+6 °C.