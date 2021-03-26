Абдрашитов продал тестю оружие, проходящее в деле о банкротстве

Финансовый управляющий Рафаиля Абдрашитова оспаривает продажу оружия тестю должника Фархату Хусаинову.

Как рассказал управляющий Алексей Емельяненко, пять единиц оружия по его заявлению были переданы на ответственное хранение Росгвардии и должны были лежать на складе в Москве. Находясь в месте заключения, Абдрашитов продал имущество своему тестю. Управление Росгвардии по Самарской области передало оружие покупателю.

Речь идет о ружьях Сайга-12к и ИЖ-27М, карабинах Барс-4-1 и BrowningBar, огнестрельном оружии ограниченного поражения ИЖ-79-9Т и сотнях патронов к ним.

Финансовый управляющий оспаривает сделку в суде. По его заявлению 19 марта арбитражный суд принял обеспечительные меры, запрещающие новому владельцу продавать и ухудшать состояние оружия. Одновременно Алексей Емельяненко подал иск к структурам ГУ МВД по Самарской области и Росгвардии с требованием предоставить возможность осмотреть и описать ружья и карабины.

Напомним, что Рафаиль Абдрашитов отбывает срок за хищение крупной суммы у Регионального коммерческого банка, акционером которого он являлся. Банку нанесен ущерб свыше 61 млн рублей. Экс-банкир сел на четыре с половиной года.