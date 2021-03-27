Больше всего в соцсетях жаловались на благоустройство и дороги

С 22 по 26 марта система "Инцидент Менеджмент" обработала 1167 сообщений. В систему мониторинга соцсетей на этой неделе попадали не только жалобы на дорожные ямы, открытые колодцы, качество питьевой воды, но и предложения и благодарности от жителей региона.

ТОП-3 проблемных тем за период с 22 по 26 марта в Самарской области:

339 — благоустройство общественных пространств;

136 — ремонт дорог, ямы и выбоины на дорогах;

43 — отлов безнадзорных собак и кошек.

Более 300 предложений по "смысловому наполнению" будущей набережной высказали жители Тольятти.

Они активно откликнулись на призыв губернатора Самарской области Дмитрия Азарова высказать свои предложения по этому поводу. Если раньше благоустроенная береговая зона была только в Самаре, то теперь пространство для прогулок появилось и в других городах области: Сызрани, Октябрьске и Жигулевске. В этом году работы начнутся и в Тольятти.

Жители предлагают организовать велодорожки, благоустроить пляжи и провести очистку водоема. Для родителей оказалось важным наличие спортивных и детских площадок, а также зеленых насаждений. Важным моментом тольяттинцы считают сохранение расположенного в прибрежной зоне клуба моржей, который существует уже полвека. Активисты приобщили к здоровому образу жизни несколько поколений жителей Автограда. Также пользователи соцсетей предлагают построить скейтпарк, организовать раздельный сбор мусора и спуск к воде для людей с ограниченными возможностями.

@skatetlt "Нужен скейтпарк! С фонтанчиками с питьевой водой и лавочки с навесом". @katerina_63 "Хочу добавить, сделайте красивую надпись "Тольятти" в виде возможно какого-то арт-объекта, чтобы теплоходы и корабли, проходящие по Волге, видели эту надпись и знали, что это Тольятти. Чтобы была подсветка этой надписи в ночное время". @andreysazhnev "Наше водохранилище — идеальное по размерам и глубине для яхтенного отдыха. Хотелось бы, чтобы был гостевой причал и стоянка для туристов, которые пришли к нам по воде".

Пользователи соцсетей формируют дорожную карту аварийно-ямочного ремонта на дорогах Самарской области. В период таяния снега жители региона выкладывают фотографии ям и подтопленных участков. Температурные качели в конце зимы плачевно сказались на состоянии асфальтового покрытия.

ЦУР63 ежедневно фиксирует жалобы на конкретные участки дорог и передает в муниципалитеты. Так, самарцы пожаловались на ненормативное состояние Ракитовского шоссе и улицы Магистральной в Зубчаниновке. Муниципалитет оперативно отреагировал на сообщения — на Магистральной в ночь с 25 на 26 марта были организованы работы по аварийно-ямочному ремонту.

Большому ремонту в этом году подлежит и Ракитовское шоссе. По информации министерства транспорта и автомобильных дорог, путепровод Ракитовский в данный момент включается в подпрограмму "Мосты и путепроводы". По нему разработана проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение государственной экспертизы. После выделения финансирования начнется ремонт.

Только на этой неделе сделан поддерживающий ремонт на улицах Молодежной, Вольской, XXII Партсъезда, Структурной, Авиационной, Фрунзе, Гаражной. До конца марта в Самаре предусмотрен ремонт на 11,2 тыс. кв. м, 7,6 тыс. кв. м уже отработано с учетом жалоб из социальных сетей. В апреле эта работа будет продолжена, пока погодные условия не позволят начать ремонт картами.

Также самарцы обращают внимание властей на состояние отдельных участков трамвайных путей. Например, выпирание рельс на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной приводит к заторам. Министерство транспорта и автомобильных дорог сообщило жителям, что ремонта ждать осталось недолго. Участки трамвайных путей на пересечении Московского шоссе с Ново-Вокзальной, а также Врубеля будут отремонтированы в 2021 году в рамках работ по ремонту Московского шоссе.

Тольяттинцы отметили ямы на улице Северной у железнодорожного переезда и выложили фотографию провалившейся машины. Администрация города оперативно отреагировала. По информации подрядной организации, в ночную смену с 25 на 26 марта на автодороге по ул. Северной произведена отсыпка асфальтогранулятом. Участок дороги от ул. Цеховой до границы Тольятти отремонтируют в 2021 году.

Жители региона обратили внимание на разбитую трассу в районе поселка Алексеевка, где наблюдаются метровые ямы и пробки. По информации минтранса, с этой недели аварийно-ямочный ремонт организован на дороге Кинель - Богатое - Борское и на Обводной дороге в районе Алексеевки.

Стоит отметить, что за четвертую неделю марта на треть снизилось количество жалоб пользователей соцсетей по темам "Здравоохранение", "Работа общественного транспорта", "Мусор и ТБО".

Напомним, Центр управления регионом Самарской области был создан четыре месяца назад. Это координационный центр, который занимается сбором сообщений, жалоб и предложений от жителей региона из открытых источников в интернете. Все обращения проходят модерацию и направляются в профильные ведомства. Жители могут оставлять свои сообщения также на официальных страницах ЦУР63: https://www.instagram.com/tsur63/, https://vk.com/tsur63.