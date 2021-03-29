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Общество

Возобновлены прямые рейсы в Самару из Симферополя

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Симферополь обслужил первые в этом году прямые рейсы в Самару. Полеты по этому направлению в рамках весенне-летнего расписания начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Авиасообщение продлится до конца октября 2021 года, передает пресс-служба аэропорта.

Рейсы между Симферополем и Самарой до 24 апреля будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. В конце апреля к полетам на этом направлении присоединятся авиакомпании Nordwind и RedWings. При этом полеты станут ежедневными, а частота рейсов увеличится до девяти раз в неделю.

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