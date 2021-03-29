Возобновлены прямые рейсы в Самару из Симферополя

Международный аэропорт Симферополь обслужил первые в этом году прямые рейсы в Самару. Полеты по этому направлению в рамках весенне-летнего расписания начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Авиасообщение продлится до конца октября 2021 года, передает пресс-служба аэропорта.
Рейсы между Симферополем и Самарой до 24 апреля будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. В конце апреля к полетам на этом направлении присоединятся авиакомпании Nordwind и RedWings. При этом полеты станут ежедневными, а частота рейсов увеличится до девяти раз в неделю.