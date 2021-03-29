Возобновлены прямые рейсы в Самару из Симферополя

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Международный аэропорт Симферополь обслужил первые в этом году прямые рейсы в Самару. Полеты по этому направлению в рамках весенне-летнего расписания начала выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии". Авиасообщение продлится до конца октября 2021 года, передает пресс-служба аэропорта.