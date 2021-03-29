В 2021 г. в Самаре появятся ландшафтные фигуры на космическую тематику

Департамент городского хозяйства и экологии объявил конкурс на поиск подрядчика, который создаст и установит на территории Самары несколько ландшафтных фигур на космическую тематику. На эти цели из городской казны выделили 6,78 млн рублей.

Фигуры появятся в рамках муниципальной программы "Цветущий город", рассчитанной на 2016–2025 гг.

Уже известны названия и описания ландшафтных фигур: "Бесконечность" (1 шт.), "Космический цветок" (6 шт.) и "Полет планеты" (2 шт.). Кроме того, определена примерная стоимость каждого объекта или группы фигур. Так, на создание и установку "Бесконечности" планируется потратить 1,48 млн рублей, на две фигуры "Полет планеты" — 1,47 млн рублей, а на шесть "Космических цветков" — 3,82 млн рублей.

В техническом задании нет эскизных решений, их должен разработать подрядчик, и в течение трех дней после заключения контракта согласовать с департаментом городского хозяйства. Однако есть описание фигур, благодаря которому уже сейчас можно представить, как они будут выглядеть.

Так, "Бесконечность" будет воплощена в виде вертикального арт-объекта высотой 2,3 метра и шириной 70 см, в центре которого на пересечении двух плавных дугообразных элементов расположится шар диаметром 40 см. Фигуру изготовят из нержавеющей стали

Высота "Космических цветов" составит 2,5 метра, ширина — 1,8 метров. Это также будет вертикальный арт-объект — цветок колокольчиковидной формы с четырьмя лепестками, один из которых спиралевидно устремлен вверх. В качестве материала предлагается использовать легкий и прочный стеклопластик.

"Полет планеты" — горизонтальный дугообразный сборно-разборный арт-объект, состоящий из трех шаров (диаметром по 1,2 м), двух цветочниц (по 1,2 м в диаметре) и металлических ферм. Его также, как и предыдущую фигуру, изготовят из стеклопластика. Длина составит 11,8 метров, ширина 1,2 метра, высота 4,1 метр. Диаметр шара — 1,2 метра.

"Цветочницы должны быть оборудованы вставками с поддоном, обеспечивающим двойной дно, предусмотреть дренажную систему", — прописано в технической части документации.

Обязательное условие контракта: все арт-объекты должны быть влагостойкими и вандалоустойчивыми, предназначенными для размещения под открытым небом.

Пока неизвестно, где именно появятся ландшафтные фигуры. В закупочной документации отмечается, что информация о местах установки будет предоставлена подрядчику в течение пяти дней после заключения контракта. Победителя торгов определят 9 апреля. Он должен предоставить услуги в один этап, до 1 сентября 2021 года.