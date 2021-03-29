Суд вернул в прокуратуру дело 23 обвиняемых в страховом мошенничестве

В четверг, 25 марта, судья Железнодорожного райсуда Самары Марина Отрубянникова вынесла постановление о возвращении в прокуратуру уголовного дела 23 подсудимых, обвиняемых в страховом мошенничестве и других преступлениях, так как обвинительное заключение составлено с нарушениями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, на скамье подсудимых - 23 человека, в том числе трое бывших офицеров ГИБДД: Талгат Калимуллов, Илья Диков и Александр Тюмкин.

По версии предварительного следствия, группу возглавлял Геннадий Лялин, которому вменяют четыре десятка эпизодов мошенничества и покушений на мошенничество.

Одного из гражданских подсудимых - Сергея Баландина - обвиняют в 10 эпизодах мошенничества. Остальным вменили до шести эпизодов участия в аферах.

В 2013 г. в Самарском райсуде Лялин впервые выиграл тяжбу по иску к страховой компании "Росгосстрах". Затем он еще девять раз обращался в суды за страховым возмещением ущерба от ДТП.

В целом, по версии следствия, с 2016 г. по 2018 г. подсудимые совершили 43 преступления. Они оформляли подложные документы о ДТП и по ним получали страховые выплаты. В махинациях были задействованы 12 автомобилей, а инсценированные аварии оформляли трое сотрудников ГИБДД, состоявшие в ОПГ. Общая сумма ущерба составляет 18 млн рублей.

В зависимости от роли 23 фигурантам дела вменяют ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть").

Одного из бывших полицейских - Александра Тюмкина - обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла его молодая пассажирка.

26 марта судья вынесла постановление о возвращении уголовного дела прокурору Самарской области для устранения препятствий его рассмотрения в порядке п. 1 ч.1 ст 237 УПК РФ.

Как пояснил корреспонденту Волга Ньюс Владимир Рахманов, адвокат одной из подсудимых, Риммы Гайдар, основная причина возвращения уголовного дела прокурору - нарушение правил подследственности при расследовании уголовного дела

"Подавляющее большинство отраженных в уголовном деле преступлений окончены в Москве, - поясняет адвокат Владимир Рахманов. - По страховому мошенничеству моментом окончания преступления считается момент снятия денег с расчетного счета потерпевшего. Расчетные счета потерпевших страховых компаний в подавляющем большинстве открыты в Москве. И оттуда же происходило перечисление. Там разные районы: Мещанский, Замоскворечье, Хамовнический и другие. Часть преступлений совершена по расположению расчетных счетов в Ханты-Мансийске, в Краснодаре, в Казани. Соответственно, при рассмотрении дела в суде Железнодорожного района, в котором нет ни одного эпизода, неизбежно встал вопрос о нарушении правил подсудности. В итоге суд в своем постановлении о возвращении уголовного дела прокурору указал, что поскольку большинство преступлений совершены в Москве, соответственно, и расследование уголовного дела должны были проводить московские следователи. То есть расследование дела производилось ненадлежащим должностным лицом - следователем в Самаре. И утверждалось обвинительное заключение ненадлежащим прокурором. Оно должно было утверждаться в Москве. Теперь вопрос о дальнейшей судьбе данного уголовного дела будет решать прокурор".

Пока 21 подсудимый остается на свободе под подпиской о невыезде, бывший полицейский Александр Тюмкин содержится под стражей, а подсудимый Сергей Баландин - под домашним арестом.