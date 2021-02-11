В Самаре начались заседания суда по делу ОПГ мошенников с автостраховкой

В среду, 10 февраля, в Железнодорожном райсуде Самары под председательством федеральной судьи Марины Отрубянниковой начали рассматривать дело группы страховых мошенников.

На скамье подсудимых - 23 мужчины, в том числе трое бывших офицеров ГИБДД: Калимуллов, Диков и Тюмкин.

Уголовное дело расследовало региональное управление СК РФ при оперативном сопровождении сотрудников Управления уголовного розыска.

Напомним, по версии предварительного следствия, группу возглавлял Геннадий Лялин, которому вменяют четыре десятка эпизодов мошенничества и покушений на мошенничество. Его арестовали еще осенью 2018 года.

Самым активным из гражданских якобы был некто Баландин, которому предъявили 10 эпизодов мошенничества. Остальным вменили до шести эпизодов участия в аферах Лялина.

В 2013 г. в Самарском райсуде Лялин впервые выиграл тяжбу по иску к страховой компании "Росгосстрах". Затем он еще девять раз обращался в суды за страховым возмещением ущерба от ДТП.

Аналогичное дело о страховом мошенничестве недавно рассматривали в Ленинском райсуде. В мае 2020 г. руководителю группы Олегу Краснову назначили 17 лет лишения свободы. Сроки от 16 до 18 лет лишения свободы получили еще пятеро его подельников, в том числе полицейские, активно участвовавшие в преступной деятельности группы. Они подделывали документы о ДТП, которые предоставлялись в страховые компании. Затем незаконно полученные выплаты делили между участниками аферы.