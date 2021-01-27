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Суды Происшествия

23 обвиняемых в мошенничестве с автостраховками предстали перед судом в Самаре

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Железнодорожный районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело 23 членов ОПГ страховых мошенников.

В зависимости от роли им вменяют ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом сообщили в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

Напомним, по версии следствия, участники преступной группы, среди которых были трое сотрудников ГИБДД, с 2016 по 2018 г. совершили 43 эпизода мошенничества с автостраховками. Они оформляли подложные документы о ДТП для незаконного получения страховых выплат. В махинациях были задействованы 12 машин, а инсценированные аварии оформляли сотрудники ГИБДД. Ущерб от их действий составил более 18 млн рублей.

Кроме того, бывшего полицейского, состоявшего в ОПГ, также обвиняют в аварии, в которой погибла его молодая пассажирка.

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