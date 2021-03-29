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Происшествия

В Самарской области во время рейдов ГИБДД более 40 водителей отказались проходить освидетельствование

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 26 по 28 марта провели профилактические мероприятия для пресечения нарушений ПДД. Особый акцент был сделан на выявлении пьяных водителей.

Личное участие в рейдах приняли руководители территориальных подразделений ГИБДД, сотрудники областного ведомства и сотрудники, в непосредственные обязанности которых не входит обеспечение безопасности дорожного движения.

Автоинспекторы несли службу на подведомственной территории, рейды длились не менее шести часов для каждого наряда.

За это время по всей области пресекли более 3 тыс. нарушений. Правоохранители выявили 14 нетрезвых водителей, еще 43 автомобилиста отказались проходить освидетельствование. В отношении 11 водителей собрали материалы по ст. 264.1 УК РФ ("Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Гид потребителя

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