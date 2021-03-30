Тольяттинца оштрафовали за экстремистские татуировки

В Тольятти сотрудники городской прокуратуры обнаружили, что 25-летний местный житель Михаил сделал себе татуировки с экстремистскими символами, сообщает ведомство.

Мужчина объяснил, что раньше увлекался экстремистской идеологией и поэтому решил нанести такие рисунки на свое тело.

По мнению же прокуратуры, "указанные изображения Михаил демонстрировал окружающим лицам, в результате чего допускалась демонстрация экстремистской символики неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним".

В результате на тольяттинца завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Публичная демонстрация символики экстремистской организации") и оштрафовали.