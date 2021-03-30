На перекрестке ул. Советской Армии - пр. Карла Маркса построят полосу для поворота налево

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В Самаре в 2021 г. начнутся работы по изменению конфигурацию пересечения ул. Советской Армии с пр. Карла Маркса, сообщает департаменте городского хозяйства и экологии.