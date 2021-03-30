С 2017 г. в пять раз выросло число коррупционных преступлений среди самарских полицейских

Об этом стало известно на заседании областной думы во время выступления начальника ГУ МВД РФ по Самарской области, генерал-лейтенанта Александра Винникова.

В своем докладе Александр Винников, в том числе, коснулся деятельности по борьбе с коррупцией, отметив, что за прошлый год к уголовной ответственности было привлечено 166 коррупционеров, в том числе, — 99 взяточников и их посредников.

Депутат Михаил Матвеев спросил генерал-лейтенанта, с чем связан пятикратный рост числа преступлений, совершенных полицейскими, за время руководства Винникова облГлавком.

Сославшись на данные региональной прокуратуры, Михаил Матвеев подчеркнул, что за последние два года резко выросло число таких преступлений, по результатам предварительных расследований более 92% уголовных дел направляется в суд на рассмотрение по существу.

"Летом 2017 года, когда вы пришли к руководству Главка, в регионе было расследовано 34 преступления, совершенных полицейскими, из них половина — коррупционные. А в 2018 г. — уже 45 преступлений, в 2019 г. — 156, в 2020-м — 171 преступление. Цифра увеличилась в пять раз за то время, что вы руководите ГУ МВД. Шаталов, Москвитин, Хомских, Рабинович, Гусаров, Котов, Зотов, Решетов, Маслакова — это только высокопоставленные полицейские в вашем подчинении, чьи дела получили резонанс за последний год. Можно было бы порадоваться за вашу службу собственной безопасности, которая выявляет коррупционеров в собственных рядах, но вот проблема: все эти названные правоохранители выявлены и задержаны Федеральной службой безопасности", — заявил депутат и попросил прокомментировать работу областного ведомства.

"То, что мы стали больше негодяев отправлять в места лишения свободы, считаю нормальным. Чистить ряды полиции надо. Что до выявляемости, — две трети преступлений выявляются службой собственной безопасности моего ведомства, - парировал Александр Винников. - Да, действительно, сотрудники ФСБ выявили Рабинович и Шаталова. Но это одна из их функций — выявлять. Я руковожу с 2017 года, и вы мою позицию знаете по отношению ко всем, не только к полицейским: если виновен, будь добр — ответь".

Начальник ГУ МВД РФ по Самарской области рассказал, что отказался от собственной охраны и не опасается гулять по улицам один.

"В период моей работы не стало больше ни "законовских", ни "гафуровских", ни "рыжовских". В 2017 г. мы привлекли две банды, в 2018 — четыре, в 2019-м — две и в 2020 г. — четыре. Также в 2020 г. было привлечено 15 преступных сообществ. Все это — результаты деятельности моего подразделения. И мне приятно, что при мне нет ни одной банды", — прокомментировал он.

Также Александр Винников напомнил, что в 2019 г. президент РФ отметил государственными наградами 16 сотрудников самарского Главка, в 2020 году — еще девять.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал выступление генерал-лейтенанта, поблагодарив его за деятельность по итогам 2020 года.

"Рост количества преступлений коррупционной направленности, чистка рядов, — совершенно точно положительный фактор. И то, что руководство Управления не пытается, якобы сохранив "честь мундира", закрывать глаза себе и проверяющим, делает честь генералу Винникову", — прокомментировал глава региона.