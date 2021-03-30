Полицейские нашли водителя BMW, на капоте которого прокатился мужчина

В Самаре инспекторы ГИБДД установили личность водителя BMW, на капоте которого прокатился мужчина, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором мужчина стоит на капоте ехавшего по Самаре BMW. Инцидент произошел в 22:45 24 марта в районе дома № 12 на ул. Ново-Садовой.

По данным полиции, грубо нарушил ПДД и подверг опасности жизни и здоровье других участников движения 26-летний самарец. Личность водителя установили с помощью камер Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений.

30 марта в отношении нарушителя сотрудниками составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ ("Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке"); ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ ("Перевозка людей вне кабины автомобиля"); ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ ("Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности").