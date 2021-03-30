В Самаре заново начнется суд по делу экс-президента ассоциации КФХ Владимира Старикова

В суд Железнодорожного района Самары поступило уголовное дело преступной группы, предполагаемым руководителем которой считают экс-президента НП "Ассоциация крестьянских хозяйств и кооперации Самарской области" Владимира Старикова. Об этом сообщили в суде.

По данным суда, фигурантами дела являются четыре человека: Владимир Стариков, обвиняемый в восьми эпизодах мошенничества; Юрий Астраханцев и Николай Шеховцов, каждому из которых вменяют по одному эпизоду мошенничества, и Анна Шкерина, обвиняемая в подделке документов.

Напомним, Владимир Стариков и его предполагаемые сообщники — руководители фермерских хозяйств Юрий Астраханцев и Николай Шеховцов были задержаны в марте 2015 г. из-за уголовного дело по ч. 4 ст. 159.2 ("Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере"). По версии следствия, задержанные якобы похищали бюджетные деньги, выделенные в качестве грантов на реконструкцию ферм.

Первоначально фигурантов отправили в следственный изолятор, где они пробыли до 17 марта 2016 года. Потом их отпустили, а дело на этапе передачи в суд вернула на доследование прокуратура.

В начале расследования в деле фигурировало хищение 20 млн руб., на момент передачи в суд его сумма снизилась до 11 млн рублей.

В итоге до Железнодорожного районного суда дело дошло 1 августа 2017 года. Владимиру Старикову вменяли восемь эпизодов мошенничества, Астраханцеву и Шеховцову — по одному эпизоду, а Шкерину обвиняли в подделке документов. Во время прений в июне 2019 г. представитель гособвинения запросил для всех фигурантов условные сроки, в частности, Старикову — шесть лет условно.

25 июня 2019 г. суд вынес приговор. Старикова осудили по шести фактам мошенничества, назначили штраф 100 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. Еще по двум фактам мошенничества по совокупности преступлений ему назначили два с половиной года колонии общего режима. Суд зачел ему в срок отбытия наказания время содержания под стражей.

Юрия Астраханцева и Николая Шеховцова приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, с учетом содержания под стражей наказание им зачли полностью отбытым.

Анне Шкериной назначили шесть месяцев ограничения свободы, но освободили от наказания за истечением сроков давности.

Стариков, его адвокат и Шкерина и представитель прокуратуры пожали апелляционные жалобы на этот приговор. Владимир Стариков в жалобе утверждал, что его вина не доказана и он не был в сговоре с Астраханцевым и Шеховцевым, и просил вынести оправдательный приговор. Шкерина писала, что ее действия не образуют состава преступления, поскольку платежное поручение не является официальным документом, да и оформлением этих поручений она занималась по указанию руководителя организации.

16 декабря 2019 г. облсуд вынес апелляционное решение. Приговор районного суда в отношении Старикова, Астраханцева и Шеховцова оставили без изменения, а Анну Шкерину оправдали и признали за ней право на реабилитацию.

По данным источника Волга Ньюс, во время обжалования Владимир Стариков провел в СИЗО еще около полугода и вышел на свободу примерно в декабре 2019 года.

На этом судебные тяжбы не закончились. 17 декабря 2020 г. в Шестой кассационный суд поступили жалобы адвоката Дмитрия Тараборина в защиту Владимира Старикова и Астраханцева.

В итоге кассационный суд 24 февраля отменил приговор Железнодорожного районного суда от 25 июня 2019 г. и апелляционный приговор Самарского областного суда от 16 декабря 2019 г. и направил дело на новое рассмотрение в Железнодорожный райсуд в ином составе суда.

18 марта уголовное дело поступило в Железнодорожный райсуд и было передано судье Кристине Дюк, которая назначила предварительное слушание на 27 апреля.