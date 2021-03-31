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Общество

В губернии ожидается потепление и пройдут дожди

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале апреля погода в Самарской области изменится. Под влиянием фронтальных разделов циклона, центр которого будет располагаться над Скандинавским полуостровом, местами пройдут небольшие осадки, ветер усилится, температурный фон повысится.

В среду, 31 марта, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.

В четверг, 1 апреля, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха -2…+3 °C. Днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха +4…+9 °C.

Ночью в пятницу, 2 апреля, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха -2…+3 °C. Днем сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха +6…+11 °C.

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