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ЖКХ и благоустройство Общество

Определен подрядчик, который за 207 млн нанесет разметку на самарские дороги

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии определился с подрядчиком, который установит технические средства организации дорожного движения в Самаре.

На электронный аукцион была подана всего одна заявка — от ООО "Группа компаний "Интерпрайз". Ее признали соответствующей документации. Общество предложило свои услуги по начальной стоимости контракта. Напомним, она составила 207,1 млн рублей.

Подрядчику предстоит нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, светофоры со звуковыми индикаторами и пешеходные ограждения.

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