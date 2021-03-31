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Строительство Строительство и недвижимость

Канализационные сооружения в Отрадном реконструирует "Волгатрансстрой-9"

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Отрадненское управление капитального строительство выбрало компанию, которая займется реконструкцией канализационных очистных сооружений на ул. Промзона,4.

На торги заявились две компании — АО "Волгатрансстрой-9", предложившее выполнить работы по начальной цене контракта, за 824,5 млн рублей, и ООО "Энергострой", сбившее стоимость до 819,5 млн рублей. Однако, несмотря на понижение стоимости услуг, власти Отрадного выбрали "Волгатрансстрой-9".

Победителю торгов предстоит приступить к строительным работам 1 июня, до этого времени подрядчик подготовит площадку. Предполагается, что реконструкция, осуществляемая в рамках госпрограммы "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019–2024 годы" завершится в 2022 году.

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