По обращению прокуратуры Контрольно-счетная палата Самары проверит мэрию и МП

До конца июня Контрольно-счетная палата Самары проведет несколько контрольных мероприятий в муниципальных учреждениях и городской администрации. Инициатором проверок стала городская прокуратура.

Так, КСП проверит МП "Благоустройство". Учреждение проинспектируют на предмет законной траты средств на организацию, содержание и модернизацию полигонов для складирования снежных масс в 2020-2021 гг.

Кроме того, проверка коснется МП "Пассажиравтотранс". КСП выяснит, насколько эффективно руководство распоряжается городским имуществом, и проверит экономическую обоснованность его передачи ООО "СамараАвтоГаз" в 2020 году.

Также Контрольно-счетная палата узнает, насколько законно обоснование начальной цены девяти муниципальных контрактов.

С марта по июнь проверке подвергнется мэрия Самары. КСП выяснит, соблюдаются ли требования бюджетного законодательства по факту траты субсидий из областной казны на реализацию мероприятий по госпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года" до 2024 года.