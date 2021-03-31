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ЖКХ и благоустройство Общество

Центр управления регионом проанализировал предложения тольяттинцев по благоустройству набережной

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект благоустройства набережной Автозаводского района Тольятти обязательно будет учитывать мнение жителей. Губернатор Дмитрий Азаров пригласил всех тольяттинцев поделиться своим мнением о том, что должно быть на обновленной набережной Автограда.

Тольяттинцы активно откликнулись на призыв главы региона. Судя по комментариям под постом в инстаграм-акккаунте губернатора, а их набралось более тысячи, эта локация в перспективе станет любимой не только у местных жителей, но и у туристов.

Предложения жителей города проанализировали и обобщили специалисты Центра управления регионом. "На прошлой неделе Центр зафиксировал более 300 предложений по "смысловому наполнению" будущей набережной, которые высказали жители Тольятти в инстаграме", — рассказал руководитель самарского ЦУР Сергей Рыжиков.

Жители предлагают сделать велодорожки, благоустроить пляжи и очистить водоем. Для родителей важно наличие спортивных и детских площадок. Также тольяттинцы просят сохранить расположенный в прибрежной зоне клуб моржей. Пользователи соцсетей предлагают построить скейтпарк, организовать раздельный сбор мусора и спуск к воде для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что все предложения будут учтены. Работы над созданием общественного пространства начнут уже через 2 недели — предстоит замена коммуникаций, берегоукрепление, благоустройство. Реконструкцию продолжат и в следующем году, поскольку задач много, а сделать все нужно качественно.

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