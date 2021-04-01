С 1 апреля по 30 мая клиенты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" смогут получить "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг в рамках акции "Плати просто!".
Участником акции может стать любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от компании и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Ему необходимо лишь выполнить ряд простых условий:
- иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);
- оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;
- сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее 500 (пятисот) рублей.
Важным условием является отсутствие у участника акции задолженности перед АО "ЭнергосбыТ Плюс" на дату ее начала и в период действия акции.
Получить "кэшбэк" можно только один раз по одному лицевому счету. Он разыгрывается среди клиентов, пожелавших принять участие в акции "Плати просто!", один раз в месяц с помощью генератора случайных чисел. Победители узнают о выигрыше из МЛК, и уже в июне им будет уменьшен платеж на сумму "кэшбэка".
Все подробности об акции можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru в разделе "Акции для клиентов".