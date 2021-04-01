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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" вернет добросовестным клиентам — участникам акции "Плати просто!" часть платежа за тепло и горячую воду

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 апреля по 30 мая клиенты Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" смогут получить "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг в рамках акции "Плати просто!".

Участником акции может стать любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от компании и имеющий 10-значный номер лицевого счета. Ему необходимо лишь выполнить ряд простых условий:

  • иметь действующую или новую регистрацию в мобильном личном кабинете (МЛК);
  • оформить подписку на электронную квитанцию в МЛК;
  • сделать платеж по квитанции в МЛК в размере не менее 500 (пятисот) рублей.

Важным условием является отсутствие у участника акции задолженности перед АО "ЭнергосбыТ Плюс" на дату ее начала и в период действия акции.

Получить "кэшбэк" можно только один раз по одному лицевому счету. Он разыгрывается среди клиентов, пожелавших принять участие в акции "Плати просто!", один раз в месяц с помощью генератора случайных чисел. Победители узнают о выигрыше из МЛК, и уже в июне им будет уменьшен платеж на сумму "кэшбэка".

Все подробности об акции можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru в разделе "Акции для клиентов".

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