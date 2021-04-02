Самарский "Био-Тон" может побороться за активы "Волжского терминала"

Самарский агрохолдинг "Био-Тон" рассматривает возможность покупки балаковского ООО "Волжский терминал", основным активом которого является маслозавод. Об этом владелец "Био-Тона" Эдуард Зернин заявил "Коммерсанту".

По словам Зернина, компания изучает перспективность площадки, но решение пока не принято. Ранее он отмечал, что холдинг может заняться собственной переработкой подсолнечника и смотрит на различные проекты в этой сфере.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство АО "Астон" (его бенефициаром считается ростовский бизнесмен Вадим Викулов) о даче предварительного согласия на приобретение основных производственных средств "Волжского терминала".

"Волжский терминал" запущен в 2014 г. и входил в холдинг "Солнечные продукты" Владислава Бурова. Площадка включает маслоэкстракционный завод, речной терминал с выходом в Каспийский и Средиземноморский бассейны и элеваторный комплекс. Мощность производства — 765 тонн нерафинированного масла в сутки.

В 2018 г. права требования к структурам "Солнечных продуктов" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 млрд руб. выкупила ГК "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича — один из крупнейших производителей масложировой продукции, а также сахара, мяса и пр. В "Русагро" планировали реализовать права и приобрести часть активов.

В конце февраля этого года комплекс "Волжского терминала" в ходе банкротства был выставлен на торги по начальной цене 2,88 млрд рублей. Торги назначались на 6 апреля, но были отменены по уведомлению "Русагро" в связи с необходимостью внесения изменений в положение о продаже имущества.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов заявил, что группа сама планирует приобрести имущество "Волжского терминала" с торгов.

Также напомним, что в числе кредиторов "Волжского терминала" есть самарские сельхозпроизводители из групп компаний "СИНКО" и "Василина". Долги "Волжского терминала" перед первой оцениваются в без малого 240 млн руб., перед второй — в 440 млн рублей.