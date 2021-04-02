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ЖКХ и благоустройство Общество

Квитанции на оплату тепла за март уже доступны жителям Самарской области в личном кабинете "ЭнергосбыТ Плюс"

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиентам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" доступны квитанции на оплату тепловой энергии за март 2021 года онлайн в личном кабинете. Логин и пароль от него размещены на квитанциях.

С помощью сервиса жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани смогут увидеть суммы начислений за отопление и горячую воду и произвести оплату без необходимости посещать офисы компании.

"Онлайн-счета являются одним из удобных и безопасных сервисов, который упрощает взаимодействие наших клиентов с компанией. Все больше горожан предпочитают узнавать о начислениях и оплачивать услуги дистанционно. За последний год почти 10 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области отказались от бумажных квитанций и получают их на электронную почту, не дожидаясь курьеров", - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Гречиха.

Руководство Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что оплатить счета за март необходимо не позднее 25 апреля. Напомним, с 1 апреля по 30 мая клиенты компании, имеющие 10-значный номер лицевого счета, смогут получить "кэшбэк" за оплату коммунальных услуг в рамках акции "Плати просто!"  Все подробности об акции можно узнать на сайте "ЭнергосбыТ Плюс" samara.esplus.ru в разделе "Акции для клиентов".

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