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Самарские лютеране отметят Воскресение Господне

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 апреля, христиане-католики, в том числе лютеране, празднуют пасху. В Самаре основные торжества пройдут в здании кирхи Евангелическо-лютеранской общины Св. Георга на ул. Куйбышева, 115/117.

Свои поздравления руководителям и всем прихожанам евангелическо-лютеранских общин адресовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Великий праздник Светлого Христова Воскресения объединяет всех российских христиан, наполняет наши сердца светом, надеждой радостью и любовью. Прошел целый год, как привычный для нас уклад жизни изменился, каждый день приносил нам опасения за здоровье близких и друзей. Однако именно этот сложный год позволил нам всем вместе проявить лучшие качества. Пусть Всевышний хранит вас на жизненном пути, всегда помогает найти верное решение и преодолеть все трудности для сохранения жизни, здоровья и благополучия наших сограждан", - говорится в поздравлении главы региона.

Каждый год христиане всего мира с нетерпением ожидают праздника Светлого Христова Воскресения. И у каждого народа есть свои обычаи, связанные с этим днем, но во всех традициях основным атрибутом являются крашеные яйца и выпечка, символизирующие жизнь и ее обновление. В немецкой традиции Пасхальный заяц (Osterhase) приносит крашеные яйца и прячет их в саду, в лесу или в огороде.

Торжественная Пасхальная Литургия богослужения проводится в сопровождении органа, церковного хора и приглашенного музыкального ансамбля, но, вместе с тем, богослужение проходит как семейное, т.к. в нем участвуют дети и подростки, которые представляют Пасхальную историю и поют.

Группа подростков с ограничениями возможностей здоровья совместно с ребятами из лютеранской общины объединились в экспериментальный театр "Встань и иди" (худ. рук. Елена Спирина, режиссер Сергей Андреев). Они представят истории, рассказывающие о доброте, любви и помощи ближнему.

2 апреля в 18:00 - Страстная Пятница (Karfreitag) - вечер в сопровождении органа и хора.
4 апреля 2021 г. в 10:00 - Светлое Христово Воскресенье (Ostersonntag) - праздничное богослужение в сопровождении органа и хора.

Вход свободный.

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