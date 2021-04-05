В эфире Радио Дача стартует проект "1000 и одна песня"

У слушателей Радио Дача появилась прекрасная возможность не только слушать любимые песни, но и получать за это деньги. 5 апреля стартует один из самых любимых и долгожданных проектов среди радиослушателей — "1000 и одна песня".

С 5 по 30 апреля самарцы смогут получить от Радио Дача 1000 рублей. Чтобы выиграть приз, необходимо каждый день с 09:00 до 10:00 внимательно слушать эфир радиостанции и запомнить композицию, ставшую "Песней дня".

С 10:00 до 18:00 она обязательно прозвучит в эфире вновь. Услышав повтор, необходимо дозвониться ведущему на номер (846) 321-102-1 и сообщить название песни. Если слушатель дозвонился первым и правильно назвал "Песню дня", то он получает 1000 рублей от Радио Дача.

Призы можно будет получить в офисе радиостанции.

"Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, срокам и порядке их получения можно прочитать на сайте samara.gkvr.ru.

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