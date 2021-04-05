Счетная палата Самарской области обнаружила множество нарушений при трате средств на борьбу с коронавирусом

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были израсходованы региональным минздравом и подведомственными учреждениями средства региональной казны, направленные на борьбу с коронавирусом.

В 2020 г. минздрав получил на борьбу с коронавирусом 7,57 млрд рублей из региональной казны. Около 49% от этой суммы были направлены на выплаты медработникам, еще 19% ушло на приобретение оборудования, 10% — на покупку лекарств.

Однако в ходе проверки выяснилось, что часть стимулирующих выплат медикам начислялась необоснованно — деньги незаконно выплачивались врачам клиник, не связанных с оказанием помощи зараженным коронавирусом. Сумма необоснованных начислений составила 430 тыс. рублей.

Кроме того, было зафиксировано осуществление выплат не в полном объеме на сумму 769,5 тыс. рублей. То есть, тем медикам, которым, напротив, такие выплаты были положены, их не предоставили. Также обнаружились факты задержки выплат на срок до двух месяцев.

Выявлены нарушения и по итогам аудита закупок в медучреждениях: к примеру, монтаж оборудования выполняли фирмы без соответствующей лицензии, принималось оборудование, не соответствующее условиям контракта, а подрядчик, занятый снабжением клиник нитриловыми перчатками, и вовсе уличен в поставке контрафактной продукции, и т. д.

Также СП проанализировала расходование средств на создание и содержание обсерватора "Колос" и установила неэффективную трату денег на оплату труда "при отсутствии в обсерваторе лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории". Также зафиксировано неправомерное расходование бюджетных средств на обеспечение питанием сотрудников обсерватора.

По результатам анализа расходов бюджета ТФОМС, направленных на тестирование и лечение больных коронавирусом выявлены случаи недофинансирования медицинских учреждений.

Счетная палата направила отчет с результатами проверки в правительство Самарской области и в Самарскую губернскую думу.