В Промышленном районе Самары в этом году благоустроят 11 дворов

В Самаре в 2021 г. в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" планируется благоустройство 11 территорий многоквартирных домов.

Они располагаются по следующим адресам: Московское шоссе, д. 151; ул. Краснодонская, д. 35; ул. Г. Димитрова, д. 112; пр. Кирова, д. 236; ул. Победы, д. 100/5; Томашевский тупик, д. 14; ул. Стара Загора, д. 103; ул. Стара Загора, д. 72; ул. Георгия Димитрова, д. 87; ул. Силина, д. 6; ул. Ташкентская, д. 222, д. 224, д. 226, д. 228, д. 230.

В прошлом году в Самаре были благоустроены восемь общественных пространств и более 50 дворов.

Отметим, что активная жизненная позиция жителей — одно из условий для включения объекта в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды". 26 апреля стартует голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Онлайн-голосование за территории будет проходить на платформе 63.gorodsreda.ru, и завершится 30 мая. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства на 2022 год.