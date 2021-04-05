В Союзе журналистов обсудят эффективность работы современных СМИ

В Самарском Союзе журналистов на круглом столе обсудят, как оперативно, достоверно и в полной мере информировать население о важных социально-экономических событиях региона. Об этом заявил председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России Александр Лаврик.

"Сейчас все подводят итоги пандемийного года. Как выживали во время самоизоляции, как помогали. Если помните, год назад СМИ тоже включили в перечень отраслей экономики, пострадавших во время пандемии коронавируса. Но при этом не было ни дня, чтобы журналисты не работали. Они работали, в том числе и в "красной зоне". Рассказывали всю важную информацию: как вызвать врача, кому положены бесплатные лекарства, как получить пособия и выплаты, как защитить себя и близких. Как никогда СМИ выполняли чрезвычайно важную социальную функцию — информирование жителей во время пандемии коронавируса", — рассказал Александр Лаврик.

Он отметил, что в прошлом году у СМИ была и другая важная задача, с которой, как считает председатель совета ветеранов, хорошо справились.

"Много важного в СМИ рассказывали о том, как куйбышевцы ковали победу, о наших заслуженных участниках войны, о Годе памяти и славы, о 75-летии нашей Великой Победы. А в этом году СМИ рассказывают о 170-летии Самарской губернии, о 60-летии первого полета человека в космос и о вкладе Куйбышева-Самары в это историческое событие. Знаю, что многие редакции приготовили и уже реализуют проекты к 12 апреля. Ну и, кроме того, все это время — и в прошлом году, и сейчас, не останавливается работа по освещению в СМИ национальных проектов, которые реализуются у нас в Самарской области. Особенно связанные со здравоохранением, образованием, благоустройством, словом, всем тем, что больше всего интересует наших жителей", — подчеркнул Александр Лаврик.

В заседании круглого стола примут участие члены правления Самарского областного отделения Союза журналистов России, а также представители редакций региональных и муниципальных СМИ.