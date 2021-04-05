Полицейские за три дня задержали в Самарской области 45 нетрезвых водителей и 300 пешеходов-нарушителей

Сотрудники ГИБДД в Самарской области со 2 по 4 апреля провели рейды по пресечению нарушений, допускаемых нетрезвыми водителями, сообщает региональное ГУ МВД.

За три дня правоохранители привлекли к ответственности 45 человек за вождение в состоянии опьянения: 11 водителей по ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление ТС в состоянии опьянения"); 31 водителя по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения"); в отношении трех водителей собрали материалы по ст. 264.1 УК РФ ("Управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения повторно, либо повторное невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Всего за три дня правоохранители выявили около 3200 различных нарушений: более 250 автомобилистов не пользовались ремнями безопасности; 108 водителей перевозили детей с нарушением; более чем 250 раз автомобилистов не уступили дорогу пешеходам.

Кроме того, за три дня привлекли к ответственности около 300 пешеходов, нарушивших ПДД.