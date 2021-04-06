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Суды Происшествия

Пенсионеру из Самары дали четыре года колонии за убийство сына

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 5 апреля, в Октябрьском райсуде Самары огласили приговор пожилому местному жителю Аркадию Шеину, которого признали виновным в убийстве сына.

Федеральная судья Елена Харелина назначила ему наказание ниже низшего предела - четыре года лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в марте 2020 г. пенсионер во время конфликта с нетрезвым сыном нанес тому смертельный удар ножом.

"Мои доводы и доводы подсудимого о том, что мой подзащитный оборонялся от агрессивных действий взрослого сильного мужчины, обвинение никак не опровергло. Судья же посчитала, что защита не доказала невиновность подсудимого, - прокомментировал исход дела адвокат Василий Гурко. - Но презумпция невиновности - это не когда защита должна доказывать невиновность, а когда прокурор должен доказать вину. Кроме того, судья указала в приговоре мотив убийства, хотя в обвинении об этом сказано не было, то есть суд вышел за рамки обвинения, что недопустимо. Мы будем подавать апелляционную жалобу".

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