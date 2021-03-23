74-летнему самарцу, обвиняемому в убийстве сына, запросили шесть лет

В понедельник, 22 марта, в Октябрьском райсуде Самары прошли прения по уголовному делу 74-летнего жителя Самары Аркадия Шеина, которого обвиняют в умышленном убийстве сына. Подсудимый же признает свою вину только в превышении пределов необходимой обороны.

Гособвинитель просила суд назначить мужчине шесть лет лишения свободы.

Согласно выдвинутому обвинению, днем 30 марта 2020 г. сын подсудимого Евгений выпивал на кухне. Отец сделал ему замечание, и в результате между мужчинами произошел конфликт. Шеин-младший нанес родителю не менее двух ударов в голову и оттолкнул.

"В связи с противоправными действиями сына у Шеина-старшего возник преступный умысел на убийство… действуя умышленно, сознавая общественную опасность своих действий, … взял в правую руку нож, находившийся на кухонном столе, и используя указанный нож в качестве оружия, умышленно нанес оппоненту удар клинком ножа в область расположения жизненно важных органов - грудную клетку", - говорится в материалах дела.

"Верховный Суд не просто рекомендует, а обязывает нас выяснять мотивы и цель причинения смерти другому человеку, - заявил суду адвокат Василий Гурко. - Не выясняя этого, можно легко допустить ошибку в юридической квалификации содеянного и обвинить человека в совершении убийства там, где по факту была необходимая оборона, или в ее превышении".

По словам адвоката, его подзащитный является ветераном труда, ранее не судим. Они с женой вели добропорядочный образ жизни. И поэтому маловероятно, что ссора по "малозначительному бытовому поводу" побудила бы Аркадия Шеина решиться на убийство сына.

"Как показали свидетели, в тот день потерпевший находился в запое и свое поведение не контролировал, - рассказал защитник. - Жить с больным алкоголизмом порой невыносимо и опасно. Его мать была готова вызвать врачей на дом, чтобы медикаментозно прекратить это состояние, уговаривала его, но сын отказывался и требовал спиртное. Евгений стал оскорблять мать, разбрасывать посуду. Женщина, испугавшись, вынуждена была убежать на улицу. Можно ли назвать это малозначительным поводом?"

Также адвокат отметил, что ранее погибший, будучи нетрезвым, вел себя агрессивно по отношению к родителям, избивал отца, выбивал ему зубы. Защитник считает, что действия подсудимого - необходимая оборона и он подлежит оправданию.

Оглашение приговора назначено на 5 апреля.