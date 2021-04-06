В художественном музее откроется выставка Вячеслава Герасимова

В четверг, 8 апреля, в 18:00, в Самарском художественном музее откроется выставка Вячеслава Герасимова "Мысли о вечном".

Заслуженный художник РФ Вячеслав Герасимов (1937-2020) известен как монументалист, живописец, график, скульптор. Он родился в Астрахани, учился в Саратовском художественном училище, затем с 1959–1965 гг. — в Московском высшем художественно-промышленном училище на отделении монументально-декоративного и прикладного искусства. С 1965 по 1969 он работал в Ульяновске.

В экспозицию вошли произведения живописи и графики разных лет. Помимо монументальной деятельности Вячеслав Герасимов создавал портреты, пейзажи, натюрморты, историческую картину. Много портретов Герасимов посвятил выдающимся личностям, значимым для Самары, таким, как архитектор Ваган Каркарьян. В последние годы художник много обращался к натюрмортам.

Графика Герасимова — во многом открытие для публики, почти не экспонировалась на выставках, потому что художник в первую очередь был известен своими монументальными произведениями. Автопортрет "Мысли о вечном", давший название выставке, — это размышление о жизни и смерти; вдохновении, творчестве, о предназначении художника.

Выставка продлится до 10 мая.