В Самаре директора центра "Поиск" уволили из-за утраты доверия

Прокуратура добилась увольнения директора самарского центра детского творчества "Поиск" за присвоение 751 тыс. руб. из бюджета, сообщает пресс-служба ведомства.

31 марта 2020 г. в отношении директора "Поиска" было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). В марте текущего года ему было предъявлено обвинение.

Согласно уголовному делу, с января 2018 г. по февраль 2020 г. обвиняемый фиктивно трудоустроил в учреждение работников, зарплату которых вместе с выплатами из бюджета Самары похищал. Сумма нанесенного ущерба превысила 751 тыс. рублей.

Руководству департамента образования Самары было направлено представление с требованием рассмотреть вопрос об увольнении прежнего руководителя центра "Поиск".