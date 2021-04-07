16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе прививку от коронавируса сделали 200 тыс. человек Главный стадион Самары станет площадкой для "космических" мероприятий В регион поступило более 13 тыс. доз вакцины ГамКовидВак В селе Красный Яр возводят новый детсад на 250 мест В Самаре безопасность купающихся летом 2021 г. обеспечат 14 спасательных постов

Общество

Главный стадион Самары станет площадкой для "космических" мероприятий

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главный стадион областной столицы "Самара Арена", получивший на днях новое название "Солидарность Арена" приглашает провести "космические" выходные.

10 и 11 апреля жителей и гостей города ждет множество интересных космических локаций. Вновь центром притяжения станут инсталляции планет Солнечной системы, космостанции и 10-метровый космонавт, полюбившиеся самарцам за время новогодних праздников.

На 2-й аллее парка любители искусства смогут насладиться фотовыставкой, посвященной самарской истории космоса. Одной из интереснейших точек станет фотозона под названием "Гигантская раскраска", где каждый сможет внести свой вклад и почувствовать себя настоящим художником. Дальше можно пройти на "Космопочту" и отправить красивую открытку любому адресату. Все открытки будут раздаваться бесплатно, а доставку по адресу организует "Почта России".

На 3-й аллее размещены стационарные спортивные площадки: кикер, хоккей с мячом, силомер "Кувалда", баланс-борды, забег в гигантских ботинках.

Еще одна локация "Астронаблюдение" появится на 4-й аллее. Его суть — в двух больших телескопах (дневной и ночной), с помощью которых можно будет наблюдать за небесными светилами.

Самарское экскурсионное бюро проведет бесплатные пешие экскурсионные прогулки "Самара космическая". Обращаем внимание, что на экскурсию требуется предварительная запись, группы формируются численностью не более 20 человек.

Также будут работать точки питания и прокат спортивного инвентаря. Вход свободный.

В период проведения мероприятия будут работать две парковки для автотранспорта: Южная — заезд с ул. Дальняя через 7-й проезд и Восточная — заезд с ул. Арена-2018 через 8-й проезд.
Парковка инклюзивного парка открыта только для транспорта маломобильных групп населения и спецтранспорта.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

В Самаре успешно протестировали компьютерную форму сдачи ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2