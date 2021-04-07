Главный стадион Самары станет площадкой для "космических" мероприятий

Главный стадион областной столицы "Самара Арена", получивший на днях новое название "Солидарность Арена" приглашает провести "космические" выходные.

10 и 11 апреля жителей и гостей города ждет множество интересных космических локаций. Вновь центром притяжения станут инсталляции планет Солнечной системы, космостанции и 10-метровый космонавт, полюбившиеся самарцам за время новогодних праздников.

На 2-й аллее парка любители искусства смогут насладиться фотовыставкой, посвященной самарской истории космоса. Одной из интереснейших точек станет фотозона под названием "Гигантская раскраска", где каждый сможет внести свой вклад и почувствовать себя настоящим художником. Дальше можно пройти на "Космопочту" и отправить красивую открытку любому адресату. Все открытки будут раздаваться бесплатно, а доставку по адресу организует "Почта России".

На 3-й аллее размещены стационарные спортивные площадки: кикер, хоккей с мячом, силомер "Кувалда", баланс-борды, забег в гигантских ботинках.

Еще одна локация "Астронаблюдение" появится на 4-й аллее. Его суть — в двух больших телескопах (дневной и ночной), с помощью которых можно будет наблюдать за небесными светилами.

Самарское экскурсионное бюро проведет бесплатные пешие экскурсионные прогулки "Самара космическая". Обращаем внимание, что на экскурсию требуется предварительная запись, группы формируются численностью не более 20 человек.

Также будут работать точки питания и прокат спортивного инвентаря. Вход свободный.

В период проведения мероприятия будут работать две парковки для автотранспорта: Южная — заезд с ул. Дальняя через 7-й проезд и Восточная — заезд с ул. Арена-2018 через 8-й проезд.

Парковка инклюзивного парка открыта только для транспорта маломобильных групп населения и спецтранспорта.