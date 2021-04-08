В Самаре жители четырех многожэтажек полгода добиваются смены управляющей компании

Сотни самарцев, проживающие в домах №№ 31, 33, 35, 37 по ул. Запорожской, пытаются добиться смены управляющей компании. Однако сотрудники нынешней, ООО "Ремстройсервис", не желают уступать. В марте от имени УК в ГЖИ поступил протокол голосования общего собрания собственников в пользу действующей компании, который многие жильцы считают поддельным.

Осенью 2020 г. самарцы приняли решение сменить управляющую компанию. Причина: жильцы считают, что нынешняя не справляется со своими обязанностями. По словам старшей одного из домов, при выполнении текущего ремонта в подъезде сотрудники УК необоснованно раздули смету вдвое — с 400 до 800 тыс. рублей. Кроме того, они не отчитывались о проделанном, а большая часть работ была проведена с нарушениями. Имеются и другие претензии.

По результатам общего собрания собственников указанных домов подавляющее большинство жителей проголосовали за смену УК, и в начале января 2021 г. соответствующий протокол был подан в ГЖИ. Но по всей видимости, в планы директора "Ремстройсервиса" Виктора Белова массовый уход домов к другой организации не входил.

Спустя несколько дней в ГЖИ поступил второй протокол, от ООО "Ремстройсервис", с, как считают многие жильцы, поддельными подписями. Согласно документу, жильцы якобы одумались и проголосовали за пролонгацию договора с имеющейся УК.

Разразился скандал. Старшие по домам направили обращения в администрацию Советского района, в районную прокуратуру и другие инстанции. Власти Советского района встретились с активистами и пообещали держать руку на пульсе. Сейчас к расследованию подключился отдел по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Самары.

Приступив к сверке сведений из протокола, предоставленного господином Беловым, сотрудники ОБЭП выяснили, что подписи жильцов, по всей видимости, подделаны. Так в документе обнаружились "автографы" жителей, переехавших из указанных МКД год и более назад. А там, где номера квартиры совпадают с нынешними фамилиями владельцев, сами хозяева заявляют, что не расписывались на втором протоколе.

Как сообщил Волга Ньюс источник, знакомый с ситуацией, произвол с поддельными протоколами в Самаре сегодня буквально повсеместный.

"Сейчас это, к сожалению, имеет большие масштабы. Но в большинстве случаев установить конкретное лицо, подавшее поддельный протокол в ГЖИ, и привлечь его к уголовной ответственности, очень сложно, в связи с чем большинство уголовных дел закрывается. Важно установить момент, кто именно изготовил, принес и передал документ, а сделать этого практически невозможно", — прокомментировал собеседник издания.

Однако, по его мнению, сейчас имеются все основания привлечь к уголовной ответственности Виктора Белова или сотрудников ООО "Ремстройсервис" по статье № 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

"Вопрос с ситуацией по МКД на ул. Запорожской находится на личном контроле у начальника ГУ МВД по Самарской области, генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова. В течение ближайшего времени уголовное дело будет возбуждено", — прокомментировал источник.