16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарских предпринимателей "разводят" угрозами ковидных проверок Самарца обвинили в экологическом преступлении в Ульяновской области Тольяттинка перевела мошеннику 850 тыс. руб., чтобы погасить несуществующий долг Оренбуржец, пытаясь заработать на свадьбу, делал закладки в Новокуйбышевске Двух бывших подчиненных экс-главы ГЖИ Андрея Абриталина осудили за крупные хищения

Происшествия

Самарских предпринимателей "разводят" угрозами ковидных проверок

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре, судя по всему, появилась очередная схем мошенничества. На этот раз аферисты звонят предпринимателям и предлагают решить вопрос с прохождением проверок на соблюдение профилактических антикоронавирусных мер.

О таких звонках Волга Ньюс рассказал предприниматель Иван Будкин, владелец магазина дверей "Витязь". По его словам, звонивший представился сотрудником администрации Советского района Андреем Беловым и предупредил о скорой проверке.

"Я сказал, что у меня нет нарушений, проблем с документами и я не боюсь инспекций", - рассказывает Иван Будкин.

На следующий день "Белов", сыграв по телефону свое присутствие в администрации, предложил бизнесмену встретиться с посредником, которому необходимо было передать 22,5 тыс. руб. и алкоголь. За это аферист обещал формально отнестись к проверке и составить акт об отсутствии нарушений.

Иван Будкин заявил собеседнику, что ему такое предложение неинтересно и начал задавать вопросы о законности схемы. После чего "Белов" бросил трубку и перестал отвечать на звонки.

По словам предпринимателя, он проинформировал о мошенниках городскую администрацию и полицейских, однако ни у кого интереса эта информация пока не вызвала.

"Чтобы не оставлять такие действия безнаказанными, я написал заявление о преступлении в полицию", - сообщил бизнесмен.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2