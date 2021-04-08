Самарских предпринимателей "разводят" угрозами ковидных проверок

В Самаре, судя по всему, появилась очередная схем мошенничества. На этот раз аферисты звонят предпринимателям и предлагают решить вопрос с прохождением проверок на соблюдение профилактических антикоронавирусных мер.

О таких звонках Волга Ньюс рассказал предприниматель Иван Будкин, владелец магазина дверей "Витязь". По его словам, звонивший представился сотрудником администрации Советского района Андреем Беловым и предупредил о скорой проверке.

"Я сказал, что у меня нет нарушений, проблем с документами и я не боюсь инспекций", - рассказывает Иван Будкин.

На следующий день "Белов", сыграв по телефону свое присутствие в администрации, предложил бизнесмену встретиться с посредником, которому необходимо было передать 22,5 тыс. руб. и алкоголь. За это аферист обещал формально отнестись к проверке и составить акт об отсутствии нарушений.

Иван Будкин заявил собеседнику, что ему такое предложение неинтересно и начал задавать вопросы о законности схемы. После чего "Белов" бросил трубку и перестал отвечать на звонки.

По словам предпринимателя, он проинформировал о мошенниках городскую администрацию и полицейских, однако ни у кого интереса эта информация пока не вызвала.

"Чтобы не оставлять такие действия безнаказанными, я написал заявление о преступлении в полицию", - сообщил бизнесмен.