В Самаре снесли часть исторической усадьбы Стройкова

В среду, 7 апреля, в Самаре под снос попала часть исторической усадьбы Стройкова, вторая половина XlX века. Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.
Здание находилось по адресу ул. Садовая, 87 и входило в зону регулирования застройки ОКН федерального значения "Покровский собор 1861 г.".
"Не дожидаясь ответа прокуратуры. ВООПИиК написал письмо 17 марта, а в апреле снос. Нарушение 73 ФЗ "Об объектах культурного наследия", - написала Казачкова.