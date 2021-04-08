В Самаре снесли часть исторической усадьбы Стройкова

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В среду, 7 апреля, в Самаре под снос попала часть исторической усадьбы Стройкова, вторая половина XlX века. Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.