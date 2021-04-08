16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре снесли часть исторической усадьбы Стройкова Самарский элеватор и "Шанхай" не взяли под охрану Проект "Черный квадрат (Аудиенция)" стал финалистом престижной международной премии LICC Сестринский корпус Иверского монастыря планируют отреставрировать в 2022 году Реставрацию Фабрики-кухни завершат в сентябре 2021 года

Архитектура Культура

В Самаре снесли часть исторической усадьбы Стройкова

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 7 апреля, в Самаре под снос попала часть исторической усадьбы Стройкова, вторая половина XlX века. Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Нина Казачкова.

Фото: www.facebook.com

Здание находилось по адресу ул. Садовая, 87 и входило в зону регулирования застройки ОКН федерального значения "Покровский собор 1861 г.".

"Не дожидаясь ответа прокуратуры. ВООПИиК написал письмо 17 марта, а в апреле снос. Нарушение 73 ФЗ "Об объектах культурного наследия", - написала Казачкова. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

На развалинах Самарской хоральной синагоги побывала областная комиссия

На развалинах Самарской хоральной синагоги побывала областная комиссия

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2