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ЖКХ и благоустройство Общество

Проект "ЕЭС-Гарант" позволил Жигулевску сэкономить более 20 млн рублей

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" подвел итоги первого года реализации энергосервисного контракта в городском округе Жигулевск. Общая экономия от внедрения энергосберегающих технологий уличного освещения, проведенного компанией, составила порядка 21 млн рублей.

Напомним, в 2020 году в Жигулевске ООО "ЕЭС-Гарант" заменил устаревшую систему городского освещения в населенном пункте. 5 тысяч новых светодиодных светильников повысили уровень уличной освещенности в темное время суток, потребление муниципальным образованием электроэнергии уменьшилось более чем на 2,5 млн кВт.ч в год, и бюджетные расходы снизились на 70% соответственно.

По условиям энергосервисного контракта все работы "ЕЭС-Гарант" выполнил за собственные средства, а оплата услуг компании производится из образовавшейся экономии в течение четырех лет. Аналогичные проекты были успешно реализованы в г. о. Октябрьск и с. Богатое Самарской области. Этот выгодный механизм при модернизации освещения в ближайшее время будет применен и в других городах региона.

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