16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-директор "Самарского бурового инструмента" избежал уголовной ответственности Вице-президента Клуба Валерия Грушина Ирину Звереву осудили за махинации в ТСЖ "Генеральское" Двух бывших подчиненных экс-главы ГЖИ Андрея Абриталина осудили за крупные хищения Самарский облсуд оставил без изменений приговор Михаилу и Алексею Архиповым Алексей Балакирев, бросивший гранату в жену и полицейских, пытается обжаловать приговор

Суды Происшествия

Экс-директор "Самарского бурового инструмента" избежал уголовной ответственности

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Самарский буровой инструмент" ("СБИ") Сергея Мелентьева по факту неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ) прекращено. Основанием стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре Кировского района.

Напомним, по версии следствия, Мелентьев, являясь гендиректором СБИ, в период с 7 по 9 июня 2017 г. дал указание бухгалтерии предприятия перевести 12,7 млн руб. на расчетный счет ООО "Интерра Фин" в счет оплаты договора на оказание консультационных услуг. При этом директор был в курсе долгов СБИ перед ООО "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг" и возбужденного в связи с этим в марте 2017 г. производства по делу о банкротстве.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2