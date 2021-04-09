Экс-директор "Самарского бурового инструмента" избежал уголовной ответственности

Уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Самарский буровой инструмент" ("СБИ") Сергея Мелентьева по факту неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ) прекращено. Основанием стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности, сообщили в прокуратуре Кировского района.

Напомним, по версии следствия, Мелентьев, являясь гендиректором СБИ, в период с 7 по 9 июня 2017 г. дал указание бухгалтерии предприятия перевести 12,7 млн руб. на расчетный счет ООО "Интерра Фин" в счет оплаты договора на оказание консультационных услуг. При этом директор был в курсе долгов СБИ перед ООО "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг" и возбужденного в связи с этим в марте 2017 г. производства по делу о банкротстве.