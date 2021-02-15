Экс-директор "Самарского бурового инструмента" стал фигурантом уголовного дела

Передано в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "Самарский буровой инструмент" ("СБИ") Сергея Мелентьева по факту неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК РФ). Информация об этом опубликована на сайте Кировского районного суда. Первое судебное заседание назначено на 25 февраля 2021 года.

Как сообщили Волга Ньюс в прокуратуре Кировского района, следствие считает, что Сергей Мелентьев, являясь гендиректором СБИ, в период с 7 по 9 июня 2017 г. дал указание бухгалтерии предприятия перевести 12,7 млн руб. на расчетный счет ООО "Интерра Фин" в счет оплаты договора на оказание консультационных услуг. При этом директор был в курсе долгов СБИ перед ООО "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг" и возбужденного в связи с этим в марте 2017 г. производства по делу о банкротстве.

Напомним, по данным КАД ВАС, процедура банкротства СБИ действительно была инициирована ООО "Холдинговая компания "ЭГО-Холдинг" в марте 2017 г. из-за долга в 223,8 млн рублей. В августе заявление истца было признано обоснованным и в отношении СБИ стартовала процедура наблюдения. Общий объем требований кредиторов должника превышает 3,5 млрд руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

По данным ИАС Seldon Basis, собственниками ООО "Самарский буровой инструмент", специализирующегося на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, являются Дмитрий Тихонов (80,4%) и АО "Волгабурмаш" (19,6%). Последнее было создано в декабре 2015 г. в рамках процедуры внешнего управления (в процессе банкротства) одноименного ОАО и принадлежит ему на 100%. На новое юрлицо были переведены весь трудовой коллектив ОАО "Волгабурмаш" и часть его недвижимости. Это было сделано для сохранения завода, который занимается производством буровых долот для нефтегазовой отрасли.

ОАО "Волгабурмаш" находится в процедуре банкротства с 2014 г., а СБИ входит в число его кредиторов и в рамках этого разбирательства пытался добиться привлечения бывших руководителей предприятия к субсидиарной ответственности на 7,4 млрд рублей. Правда, суд в удовлетворении его требований отказал.

В июле 2020 г. конкурсный управляющий "СБИ" обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании банкротом и АО "Волгабурмаш", обосновывая свои требования долгом в 535,7 млн рублей. В сентябре прошлого года суд пришел к выводу об обоснованности доводов "СБИ" и ввел в отношении АО "Волгабурмаш" процедуру наблюдения, а также включил истца в реестр кредиторов.