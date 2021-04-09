Самару посетят участники Всероссийского автопробега "Земные дороги российского космоса"

Участники Всероссийского автопробега "Земные дороги российского космоса" посетят Самару в рамках маршрута, посвященного 60-летию полета Юрия Гагарина.

Экипаж стартовал из Москвы 6 апреля. Журналисты посетят места, связанные с развитием отечественной космонавтики и трагическими страницами ее истории.

В Самарскую область автопоезд прибудет в пятницу поздно вечером, а в субботу, 10 апреля, "комсомольцы" посетят музейно-выставочный комплекс "Самара Космическая".

В рамках автопробега будут проходить встречи космонавтов с жителями регионов, "космические уроки" в школах. Местные музеи пополнят свои экспозиции легендарными репринтами "Комсомольской правды" и альманахом "Юрий Гагарин. Как это было".

В нем собраны все публикации "Комсомолки" о первом космонавте планеты за шесть десятков лет — от репортажа Василия Пескова, датированного 12 апреля 1961 года и интервью Ярослава Голованова, до расследований о причинах катастрофы самолета УТИ МиГ-15 27 марта 1968 года, в которой погибли Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин.

Финиширует автопробег 11 апреля в Саратове. Здесь состоится круглый стол с участием представителей Ростуризма, Евразийского союза туриндустрии, историков и журналистов. Участники обсудят перспективы туризма по земным "космическим" маршрутам.