В Самарской области генетическая экспертиза помогла опознать преступника

В Елховском районе Самарской области эксперты установили подозреваемого в краже из частного дома. Генетический профиль из вещества, изъятого с места происшествия, помог полицейским задержать злоумышленника.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в ноябре 2020 года в ОМВД России по Елховскому району поступило сообщение о взломе входной двери частного дома в селе Березовка, используемого в летнее время в качестве дачи.
Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли фото следа взлома с входной двери и резиновые перчатки.
Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и возможных очевидцев. С их слов установили, что из дома пропало практически все имущество, в том числе телевизор, стиральная машинка и различные строительные инструменты. Материальный ущерб, заявленный владельцем дома, составил свыше 14,4 тыс. рублей.
Следственной группой ОМВД России по Елховскому району в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, сопряженная с незаконным проникновением в жилище), возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования уголовного дела следователем назначено проведение экспертиз, даны поручения в оперативные подразделения ОВД.
Сотрудниками уголовного розыска проведены проверки лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных преступлений, и мест возможного сбыта похищенного. В результате проведенных мероприятий полицейские предположили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен 35-летний местный житель.
В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники полиции обнаружили часть похищенного из домовладения в селе Березовка Елховского района Самарской области. Мужчина утверждал, что бытовые приборы приобрел у случайного знакомого.
Для проведения генетической экспертизы изъятые перчатки сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследованием установлено, что генетический профиль человека, оставленный на перчатках, изъятых с места происшествия, совпадает с имеющимся в базе ДНК ранее судимого за кражи.
В ходе проведения следственных действий местный житель признал вину в совершенном противоправном деянии. Но, дав обязательство о невыезде и надлежащем поведении, в феврале 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Тольятти и доставили в ОМВД России по Елховскому району для проведения следственных действий. По ходатайству органов следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .