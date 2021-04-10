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Преступления Происшествия

В Самарской области генетическая экспертиза помогла опознать преступника

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Елховском районе Самарской области эксперты установили подозреваемого в краже из частного дома. Генетический профиль из вещества, изъятого с места происшествия, помог полицейским задержать злоумышленника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в ноябре 2020 года в ОМВД России по Елховскому району поступило сообщение о взломе входной двери частного дома в селе Березовка, используемого в летнее время в качестве дачи.

Полицейские, выехавшие по указанному в сообщении адресу, осмотрели место происшествия, обнаружили и изъяли фото следа взлома с входной двери и резиновые перчатки.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя и возможных очевидцев. С их слов установили, что из дома пропало практически все имущество, в том числе телевизор, стиральная машинка и различные строительные инструменты. Материальный ущерб, заявленный владельцем дома, составил свыше 14,4 тыс. рублей.

Следственной группой ОМВД России по Елховскому району в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, сопряженная с незаконным проникновением в жилище), возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования уголовного дела следователем назначено проведение экспертиз, даны поручения в оперативные подразделения ОВД.

Сотрудниками уголовного розыска проведены проверки лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за совершение аналогичных преступлений, и мест возможного сбыта похищенного. В результате проведенных мероприятий полицейские предположили, что к совершению противоправного деяния может быть причастен 35-летний местный житель.

В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники полиции обнаружили часть похищенного из домовладения в селе Березовка Елховского района Самарской области. Мужчина утверждал, что бытовые приборы приобрел у случайного знакомого.

Для проведения генетической экспертизы изъятые перчатки сотрудники полиции направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Исследованием установлено, что генетический профиль человека, оставленный на перчатках, изъятых с места происшествия, совпадает с имеющимся в базе ДНК ранее судимого за кражи.

В ходе проведения следственных действий местный житель признал вину в совершенном противоправном деянии. Но, дав обязательство о невыезде и надлежащем поведении, в феврале 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в Тольятти и доставили в ОМВД России по Елховскому району для проведения следственных действий. По ходатайству органов следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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