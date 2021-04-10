На Обводной дороге Самары столкнулись две фуры, пострадал водитель

В пятницу, 9 апреля, около 08:45 в районе 42 км автомобильной дороги "Обводная г. Самары" произошло ДТП — столкнулись две фуры с грузом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Scania в составе прицепа с грузом, ехал со стороны поселка Алексеевка в направлении автомобильной дороги "Подъезд к г. Оренбург от автодороги Урал".
Он неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с тягачом Scania под управлением 34-летнего водителя, который поворачивал налево.
В результате ДТП пострадал водитель первого грузовика, бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Всего за сутки на территории региона зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. В общей сложности сотрудники ГИБДД выявили более 1100 нарушений Правил дорожного движения. При этом ни один человек ни погиб, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.