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ДТП Происшествия

На Обводной дороге Самары столкнулись две фуры, пострадал водитель

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 апреля, около 08:45 в районе 42 км автомобильной дороги "Обводная г. Самары" произошло ДТП — столкнулись две фуры с грузом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным инспекторов ГИБДД, 38-летний мужчина, управляя автомобилем Scania в составе прицепа с грузом, ехал со стороны поселка Алексеевка в направлении автомобильной дороги "Подъезд к г. Оренбург от автодороги Урал".

Он неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с тягачом Scania под управлением 34-летнего водителя, который поворачивал налево.

В результате ДТП пострадал водитель первого грузовика, бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован. В настоящее время сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими. В общей сложности сотрудники ГИБДД выявили более 1100 нарушений Правил дорожного движения. При этом ни один человек ни погиб, 7 человек получили ранения различной степени тяжести.

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Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

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