В Волжском районе задержали мужчину, который незаконно охотился на уток

В охотхозяйстве "Рубежное" Волжского района специалисты Южного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с егерем Самарского городского общества охотников и рыболовов задержали мужчину, который незаконно пытался добыть водоплавающую дичь. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента охоты и рыболовства.

"Гражданин В. осуществлял охоту с охотничьим оружием ИЖ-27 ЕМ и собакой на водоплавающую дичь с подхода, без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне сроков охоты", — отмечается в сообщении ведомства.

На нарушителя составили административный протокол. Оружие изъято и передано для хранения в территориальный ОВД.