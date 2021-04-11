16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Волжском районе задержали мужчину, который незаконно охотился на уток В Пестравском и Кинель-Черкасском районах подтопило мосты В Кинель-Черкасском районе авто опрокинулось в кювет, пострадал 70-летний водитель В Волжском районе пенсионерка пострадала, врезавшись на авто в световую опору В Тольятти продавец попал под уголовное дело за продажу спиртного подростку

Происшествия

В Волжском районе задержали мужчину, который незаконно охотился на уток

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В охотхозяйстве "Рубежное" Волжского района специалисты Южного территориального отдела департамента охоты и рыболовства Самарской области совместно с егерем Самарского городского общества охотников и рыболовов задержали мужчину, который незаконно пытался добыть водоплавающую дичь. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента охоты и рыболовства.

"Гражданин В. осуществлял охоту с охотничьим оружием ИЖ-27 ЕМ и собакой на водоплавающую дичь с подхода, без разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне сроков охоты", — отмечается в сообщении ведомства.

На нарушителя составили административный протокол. Оружие изъято и передано для хранения в территориальный ОВД.

Гид потребителя

Последние комментарии

я я 13 октября 2018 14:45 В Самаре предъявили обвинение начальнику БЭП отдела МВД во взяточничестве

В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела

Владислав Смирнов 11 октября 2018 04:56 Начальника отделения ГИБДД Самары задержали за взятку щебнем

Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!

Хорен Григорьян 04 октября 2018 14:02 Водителю эвакуатора, повредившему четыре машины, грозит предупреждение или штраф до 500 рублей

А машины ремонтировать да чей счёт будут?

Марина Землянская 26 сентября 2018 05:39 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!

Ксения Кузнецова 26 сентября 2018 04:35 На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2