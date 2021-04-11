Самарцам представят первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос"

12 апреля с 10:00 до 22:00 (время самарское) в эфире телеканалов "Россия–24" /Самара/ и "Самара–24" стартует первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос", передает пресс-служба правительства Самарской области.
Центром управления грандиозным событием станет Самара — город, который по праву называют космической столицей России. Телезрителей ждет грандиозный праздник в честь полета, навсегда изменившего судьбу человечества.
На связь выйдут более 25 регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства: города Алания, Архангельск, Астрахань, Бийск, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Вятка, Гудермес, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Новочеркасск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Ярославль, Республики Чувашия и Удмуртия.
Прямой телемост из большой телевизионной студии ГТРК "Самара" и уникального музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая", передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны, специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением внеземного пространства, и локациях, где остался "космический след", документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодежью, активно занимающейся темой космоса, общение с победителями викторин и конкурсов медиапроекта "Мой космос".
Зрители станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения и покорение космоса.
Объединяющая идея телемарафона — передача виртуальной "космической эстафеты" от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.
Прямую трансляцию можно будет смотреть:
- на телеканале "Россия–24" /Самара/;
- на телеканале "Самара–24";
- на российской мультимедийной онлайн-платформе "СМОТРИМ";
- на сайте www.tvsamara.ru;
- в группе "ВКонтакте" (ГТРК "Самара");
- в эфире сетевых партнёров региональных ГТРК — участников марафона.
Ключевые события телемарафона — во время прямых включений из Самары в федеральном эфире телеканала "Россия–24", радио "Маяк" и "Радио России".
Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, правительство Самарской области и ГТРК "Самара" при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Союза композиторов России.
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...