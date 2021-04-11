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Общество

Самарцам представят первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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12 апреля с 10:00 до 22:00 (время самарское) в эфире телеканалов "Россия–24" /Самара/ и "Самара–24" стартует первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос", передает пресс-служба правительства Самарской области.

Центром управления грандиозным событием станет Самара — город, который по праву называют космической столицей России. Телезрителей ждет грандиозный праздник в честь полета, навсегда изменившего судьбу человечества. 

На связь выйдут более 25 регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства: города Алания, Архангельск, Астрахань, Бийск, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Вятка, Гудермес, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Новочеркасск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Ярославль, Республики Чувашия и Удмуртия.

Прямой телемост из большой телевизионной студии ГТРК "Самара" и уникального музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая",  передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны, специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением внеземного пространства, и локациях, где остался "космический след", документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодежью, активно занимающейся темой космоса, общение с победителями викторин и конкурсов медиапроекта "Мой космос".

Зрители станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения  и покорение космоса.

Объединяющая идея телемарафона — передача виртуальной "космической эстафеты" от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

  • на телеканале "Россия–24" /Самара/;
  • на телеканале "Самара–24";
  • на российской мультимедийной онлайн-платформе "СМОТРИМ"; 
  • на сайте www.tvsamara.ru;
  • в группе "ВКонтакте" (ГТРК "Самара");
  • в эфире сетевых партнёров региональных ГТРК — участников марафона.

Ключевые события телемарафона — во время прямых включений из Самары в федеральном эфире телеканала "Россия–24", радио "Маяк" и "Радио России".

Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, правительство Самарской области и ГТРК "Самара" при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Союза композиторов России.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Ольга Ю 08 октября 2018 08:59 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.

Василий Ерёмин 07 октября 2018 16:47 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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