Самарцам представят первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос"

12 апреля с 10:00 до 22:00 (время самарское) в эфире телеканалов "Россия–24" /Самара/ и "Самара–24" стартует первый 12-часовой всероссийский телемарафон "Мой космос", передает пресс-служба правительства Самарской области.

Центром управления грандиозным событием станет Самара — город, который по праву называют космической столицей России. Телезрителей ждет грандиозный праздник в честь полета, навсегда изменившего судьбу человечества.

На связь выйдут более 25 регионов, история которых связана с освоением околоземного пространства: города Алания, Архангельск, Астрахань, Бийск, Благовещенск, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Вятка, Гудермес, Казань, Калуга, Нижний Новгород, Новочеркасск, Оренбург, Пенза, Ростов-на-Дону, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сыктывкар, Ярославль, Республики Чувашия и Удмуртия.

Прямой телемост из большой телевизионной студии ГТРК "Самара" и уникального музейно-выставочного комплекса "Самара Космическая", передвижная телевизионная станция, десятки телекамер, дроны, специальные репортажи о самых важных событиях, связанных с покорением внеземного пространства, и локациях, где остался "космический след", документальные фильмы, выступления творческих коллективов, масштабные флешмобы, интервью с ветеранами отрасли и молодежью, активно занимающейся темой космоса, общение с победителями викторин и конкурсов медиапроекта "Мой космос".

Зрители станут свидетелями и участниками одного из самых масштабных мультимедийных проектов в истории регионального телевидения, посвященного вкладу тысяч производственных коллективов и инженерных центров огромной страны в развитие ракетостроения и покорение космоса.

Объединяющая идея телемарафона — передача виртуальной "космической эстафеты" от региона к региону через территорию всей страны, символизирующей вклад каждого человека в реализацию общенациональных идей.

Прямую трансляцию можно будет смотреть:

на телеканале "Россия–24" /Самара/;

на телеканале "Самара–24";

на российской мультимедийной онлайн-платформе "СМОТРИМ";

на сайте www.tvsamara.ru;

в группе "ВКонтакте" (ГТРК "Самара");

в эфире сетевых партнёров региональных ГТРК — участников марафона.

Ключевые события телемарафона — во время прямых включений из Самары в федеральном эфире телеканала "Россия–24", радио "Маяк" и "Радио России".

Организаторами телемарафона выступают холдинг ВГТРК, правительство Самарской области и ГТРК "Самара" при поддержке Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Союза композиторов России.