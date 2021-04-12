"Ростелеком" познакомил жителей Самары с изданием "Неизведанное Поволжье"

"Ростелеком" презентовал в самарском Музее модерна краеведческий альманах "Неизведанное Поволжье 3.0". В третье издание о малоизвестных достопримечательностях поволжского края вошли лучшие эссе и фоторепортажи участников конкурса, организованного макрорегиональным филиалом "Волга" компании "Ростелеком" в 2019 году.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Самарская область находится в самом центре страны, здесь можно встретить разнообразные пейзажи: Жигулевские горы, рукотворное море, "петлю" Волги, которая в районе Самары поворачивает вспять, уникальные заповедники и памятники природы. Альманах "Неизведанное Поволжье" дарит возможность увидеть знакомые места с неожиданного ракурса и открыть для себя новые".
На презентацию были приглашены участники конкурса, сотрудники крупнейших музеев, библиотек и туристических центров, известные краеведы, экскурсоводы и представители научного сообщества Самарской области.
Ирина Чечурина, Евгения Васина, Елена Шишкина и Антон Черепок, авторы лучших работ из Самары, рассказали о гигантском подземном холодильнике в Жигулевских горах, старинной мельнице в Екатериновке, православных татарах в Назаровке и поделились впечатлениями от сплава на байдарках по Волге.
Ирина Чечурина, редактор Самарского филиала "Российской газеты":
"Рассказы про удивительные и заповедные уголки Поволжья будут интересны не только россиянам, но и иностранцам, которые проявляют к нашей стране все больший интерес. Этим необычным проектом "Ростелеком" объединил талантливых, любознательных и неравнодушных людей. Я уверена, что он даст новый импульс развитию туризма в регионах на берегах великой русской реки".
Участники мероприятия получили в подарок альманах "Неизведанное Поволжье 3.0" с автографами авторов. Присутствующие смогли посетить выставку "Модерн в городе: синематограф", которая недавно открылась в Музее модерна. Она посвящена развитию ранней кинокультуры в Самаре.
Ирина Свиридова, директор Музея модерна:
"Компания "Ростелеком" фактически опередила время, обратив внимание на туристические перспективы российских провинций еще в 2013 году. Сегодня проект "Неизведанное Поволжье" тем более актуален и вызывает огромный интерес и авторов, и читателей".
Книга издана ограниченным тиражом и в свободную продажу не поступит. В Самаре экземпляры альманаха "Неизведанное Поволжье 3.0" переданы в дар областному историко-краеведческому музею имени П. В. Алабина, Музею модерна, филиалу Государственной Третьяковской галереи, областному художественному музею и областной научной универсальной библиотеке. Электронная версия альманаха доступна на сайте компании в разделе "Проекты. Конкурсы. События".
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Может и озеро уже частное? Странновато.
Молодца! Хорошее начало!