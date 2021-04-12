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Культура

"Ростелеком" познакомил жителей Самары с изданием "Неизведанное Поволжье"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" презентовал в самарском Музее модерна краеведческий альманах "Неизведанное Поволжье 3.0". В третье издание о малоизвестных достопримечательностях поволжского края вошли лучшие эссе и фоторепортажи участников конкурса, организованного макрорегиональным филиалом "Волга" компании "Ростелеком" в 2019 году.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Самарская область находится в самом центре страны, здесь можно встретить разнообразные пейзажи: Жигулевские горы, рукотворное море, "петлю" Волги, которая в районе Самары поворачивает вспять, уникальные заповедники и памятники природы. Альманах "Неизведанное Поволжье" дарит возможность увидеть знакомые места с неожиданного ракурса и открыть для себя новые".

На презентацию были приглашены участники конкурса, сотрудники крупнейших музеев, библиотек и туристических центров, известные краеведы, экскурсоводы и представители научного сообщества Самарской области.

Ирина Чечурина, Евгения Васина, Елена Шишкина и Антон Черепок, авторы лучших работ из Самары, рассказали о гигантском подземном холодильнике в Жигулевских горах, старинной мельнице в Екатериновке, православных татарах в Назаровке и поделились впечатлениями от сплава на байдарках по Волге.

Ирина Чечурина, редактор Самарского филиала "Российской газеты":

"Рассказы про удивительные и заповедные уголки Поволжья будут интересны не только россиянам, но и иностранцам, которые проявляют к нашей стране все больший интерес. Этим необычным проектом "Ростелеком" объединил талантливых, любознательных и неравнодушных людей. Я уверена, что он даст новый импульс развитию туризма в регионах на берегах великой русской реки".

Участники мероприятия получили в подарок альманах "Неизведанное Поволжье 3.0" с автографами авторов. Присутствующие смогли посетить выставку "Модерн в городе: синематограф", которая недавно открылась в Музее модерна. Она посвящена развитию ранней кинокультуры в Самаре.

Ирина Свиридова, директор Музея модерна:

"Компания "Ростелеком" фактически опередила время, обратив внимание на туристические перспективы российских провинций еще в 2013 году. Сегодня проект "Неизведанное Поволжье" тем более актуален и вызывает огромный интерес и авторов, и читателей".

Книга издана ограниченным тиражом и в свободную продажу не поступит. В Самаре экземпляры альманаха "Неизведанное Поволжье 3.0" переданы в дар областному историко-краеведческому музею имени П. В. Алабина, Музею модерна, филиалу Государственной Третьяковской галереи, областному художественному музею и областной научной универсальной библиотеке. Электронная версия альманаха доступна на сайте компании в разделе "Проекты. Конкурсы. События".

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