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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области начались гарантийные проверки дорог

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 13 апреля в Самарской области начались проверки гарантийных объектов дорожного строительства, отремонтированных с 2016 по 2020 год в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" и нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также проверки пройдут на автодорогах, отремонтированных по областным программам. Это более тысячи километров дорог, из них 624 км — региональные. Всего в списке 91 объект реконструкции, капитального ремонта и ремонта дорог общего пользования. Специалистам предстоит оценить состояние обочин, откосов, барьерных ограждений, водопропускных труб, средств организации дорожного движения, путепроводов и дорожного покрытия.

На прошедшем в конце марта оперативном совещании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что в последние годы из федерального и регионального бюджетов выделяются колоссальные средства на ремонт дорожной сети, в том числе муниципальных дорог.

Такой поддержки на цели дорожного ремонта местные бюджеты ранее не получали. Вместе с тем властям на местах стоит уделить особое внимание работам по содержанию дорог, чтобы отремонтированные участки как можно дольше прослужили людям. Губернатор поставил задачу министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину и руководству городов области провести анализ содержания и эксплуатации дорожной сети.

Напомним, в соответствии с условиями государственных контрактов, в течение гарантийного срока подрядные организации устраняют дефекты за свой счет. Срок гарантии на дорожное покрытие составляет 5 лет, на разметку термопластиком — 1 год. На некоторых объектах подрядные организации приступили к гарантийным работам самостоятельно.

Комиссионные осмотры дорог, находящихся на гарантии, будут проводиться с составлением актов и фотофиксацией. По зафиксированным дефектам подрядным организациям выдадут предписания. Срок их устранения — 30 мая текущего года.

Осмотры и проверки пройдут во всех муниципальных районах Самарского области, в том числе в Самаре и Тольятти. Работы будут осуществляться областным министерством транспорта и автомобильных дорог, специалистами АСАДО и ДЭУ в районах. Итоги этой работы отраслевому министерству необходимо представить до конца месяца.

За последние два года в Самарской области на средства национального дорожного проекта, инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, отремонтирована и построена 201 автодорога протяженностью 565 км. На выполнение этих мероприятий направлено более 18 млрд рублей.

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