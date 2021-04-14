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ЖКХ и благоустройство Общество

Прибрежную полосу Волги вдоль Загородного парка очистили от мусора

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня, 14 апреля, депутаты городской думы Самары присоединились ко Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов "Вода России", которая является составной частью нацпроекта "Экология". К ним присоединились общественники и городские активисты.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

В Самаре акция "Вода России" проходит с 2014 года. Ее участники личным примером показывают жителям, как важно заботиться о водных ресурсах планеты. В Самарской области речь идет не только о сохранении чистоты Волги — одного из главных сокровищ нашего региона, но и о других территориях и водоемах.

В этом году к акции традиционно присоединились депутаты и сотрудники городской думы Самары. К работе подключились и члены общественного совета при думе, а также Общественного молодежного парламента.

Для очистки выбрали прибрежную зону в Загородном парке. За несколько часов был собран мусор с площади почти в 13 тысяч кв. м.

Спикер думы Алексей Дегтев обратил внимание, что важно успеть убрать весь мусор с берегов до наступления паводка. В противном случае он попадет в воду, и его унесет течением к нашим соседям вниз по Волге.

Алексей Дегтев призвал жителей активнее включаться в эту общественную работу, от которой зависит экологическое благополучие города, области и страны в целом.

"Теперь этот участок Волги около Загородного парка экологически безопасен. Надеюсь, что мы привлекли внимание горожан, и они тоже проявят экологическое сознание и будут убирать за собой мусор, — подчеркнул он. — Давайте с любовью и уважением будем относиться к тому дару, который дан нам природой. Сохраним его для себя и будущих поколений".

К экологической акции "Вода России" могут присоединиться все желающие. Председатель молодежного парламента Алексей Сатонин рассказал, что активно привлекает к этой работе своих друзей, коллег, родных и знакомых.

"Я считаю, что никто за нас ничего не должен делать. Это наш город, наш край, наша страна, и забота об их будущем лежит на наших плечах", — уверен молодой человек.

Загородный парк в Самаре входит в число объектов, претендующих на благоустройство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Объекты, набравшие больше всего голосов, обновят в 2022 году. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг и на сайте 63.gorodsreda.ru. Принять участие в нем может любой желающий.

Подробнее о реализации этого проекта, а также акции "Вода России" и участии депутатов городской думы Самары в экологических проектах читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 16 апреля.

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