Прибрежную полосу Волги вдоль Загородного парка очистили от мусора

Сегодня, 14 апреля, депутаты городской думы Самары присоединились ко Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водоемов "Вода России", которая является составной частью нацпроекта "Экология". К ним присоединились общественники и городские активисты.
В Самаре акция "Вода России" проходит с 2014 года. Ее участники личным примером показывают жителям, как важно заботиться о водных ресурсах планеты. В Самарской области речь идет не только о сохранении чистоты Волги — одного из главных сокровищ нашего региона, но и о других территориях и водоемах.
В этом году к акции традиционно присоединились депутаты и сотрудники городской думы Самары. К работе подключились и члены общественного совета при думе, а также Общественного молодежного парламента.
Для очистки выбрали прибрежную зону в Загородном парке. За несколько часов был собран мусор с площади почти в 13 тысяч кв. м.
Спикер думы Алексей Дегтев обратил внимание, что важно успеть убрать весь мусор с берегов до наступления паводка. В противном случае он попадет в воду, и его унесет течением к нашим соседям вниз по Волге.
Алексей Дегтев призвал жителей активнее включаться в эту общественную работу, от которой зависит экологическое благополучие города, области и страны в целом.
"Теперь этот участок Волги около Загородного парка экологически безопасен. Надеюсь, что мы привлекли внимание горожан, и они тоже проявят экологическое сознание и будут убирать за собой мусор, — подчеркнул он. — Давайте с любовью и уважением будем относиться к тому дару, который дан нам природой. Сохраним его для себя и будущих поколений".
К экологической акции "Вода России" могут присоединиться все желающие. Председатель молодежного парламента Алексей Сатонин рассказал, что активно привлекает к этой работе своих друзей, коллег, родных и знакомых.
"Я считаю, что никто за нас ничего не должен делать. Это наш город, наш край, наша страна, и забота об их будущем лежит на наших плечах", — уверен молодой человек.
Загородный парк в Самаре входит в число объектов, претендующих на благоустройство в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Объекты, набравшие больше всего голосов, обновят в 2022 году. Онлайн-голосование за территории будет проходить с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг и на сайте 63.gorodsreda.ru. Принять участие в нем может любой желающий.
Подробнее о реализации этого проекта, а также акции "Вода России" и участии депутатов городской думы Самары в экологических проектах читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в пятницу, 16 апреля.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...