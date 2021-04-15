Тольяттинец отправился в колонию за нападение с гвоздодером и ножом

В Тольятти суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого обвиняли в причинении тяжких травм.

Как сообщает прокуратура Центрального района Тольятти, в октябре 2020 г. во время словесного конфликта мужчина ударил потерпевшего гвоздодером по руке, а потом взял нож и ранил жертву в область правого плеча.

В суде тольяттинец частично признал вину и пояснил, что конфликт начался не по его инициативе.

В итоге мужчине назначили три года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.